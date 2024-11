Calciomercato.it - Vogliacco riprende il Como: il Genoa trova il pari al fotofinish

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

La squadra di Fabregas raggiunta a Marassi: i rossoblùno il gol del pareggio nei minuti di recuperoIlsi fa raggiungere nel finale dale vede sfumare tre punti preziosi per la salvezza. La formazione di Fabregas parte forte esubito la bella rete del francese, liberato al tiro al limite dell’area di Nico Paz: i lariani sono ben messi in campo e non fanno fatica a rendersi pericolosi dalle parti di Leali. I padroni di casa, invece, hanno difficoltà a creare pericoli a Reina ed, infatti, in tutta la prima frazione di gioco di grandi occasioni non se ne vedono.il: ililal(LaPresse) – Calciomercato.itLa ripresa la formazione rossoblù prova a cingere d’assedio l’area avversaria, esponendosi però ai contropiede di Cutrone e compagni.