Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-11-2024 ore 20:30

DEL 7 NOVEMBREORE 20.20 ARIANNA CAROCCIDI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA PONTINAA CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. NELLA DIREZIONE OPPOSTA, CODE PER TRAFFICO TRA IL RACCORDO E SPINACETO.E ANDIAMO SUL RACCORDOANCORA TARFFICO INTENSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE:IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRAFIUMICINO E OSTIENSE, POI CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANAIN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24TERAMO E A SEGUIRE TRA CASILINA E TUSCOLANA.CI SPOSTIAMO SULLA A24, SUL TRATTO URBANO SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA DA.DIAMO UNO SGUARDO ALLE ALTRE NOTIZIEALL’OLIMPICO ALLE 21:00 SI GIOCA-PORTO, 4^ GIORNATA DI EUROPA LEAGUE.