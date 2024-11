Union SG-Roma oggi in tv in chiaro? Canale orario e diretta streaming Europa League 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Sarà visibilein tv inla sfida della quarta giornata ditrae SG? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta finora per i giallorossi, attesi da una complicata trasferta in Belgio dove andranno a caccia di punti per risalire la classifica. La squadra di Juric non sta vivendo un buon momento di forma, ma scenderà in campo con i favori del pronostico. Calcio d’inizio in programma alle ore 18:45. Il match sarà trasmesso intv su Sky Sport e insu NOW e Sky Go. NON è prevista dunque unainSG-in tv inSportFace.