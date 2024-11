Quotidiano.net - Una madre può togliere la vita ad un bambino dopo avergliela donata: il caso dei neonati sepolti a Traversetolo

“Ho provato a scuoterlo, non respirava e l’ho messo nel giardino.” Questa è una delle frasi agghiaccianti pronunciate da Chiara Petrolini, ventidue anni, con riferimento alla morte del primo dei figlinel giardino della casa familiare a, in provincia di Parma. Una frase che portato ad indagare la giovane per omicidio volontario pluriaggravato e soppressione di cadavere. Nell’ultimo ventennio, da Anna Maria Franzoni in poi, ci siamo dovuti confrontare con una drammatica consapevolezza: unapuò uccidere i propri figli. Può farlo senza essere qualificata come folle e senza dover scomodare una qualche patologia psichiatrica. Difatti,in questo, come in molti altri di infanticidio e figlicidio, non si può parlare di un raptus. Un termine spesso abusato, ma che in psichiatria nemmeno esiste.