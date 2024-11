Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-11-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non sono esclusi i contatti tra Vladimir Putin e il presidente eletto americano Donald Trump prima del suo insediamento Così ha detto il portavoce dmitry peskov citato dalla zia interfax ci sono quattro arresti per l’omicidio del sindaco Angelo Vassallo ucciso il 5 settembre 2010 si tratta del ufficiali dei Carabinieri Fabio Cagnazzo del figlio del collaboratore di giustizia Romolo ridosso del clan di Scafati Loreto ridosso del imprenditore Giuseppe Cipriano e del brigadiere dell’arma Lazzaro Cioffi il raggruppamento operativo speciale Carabinieri diin seguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere cronaca erano impegnati nei rilievi di un incidente stradale asulla via Tiburtina all’altezza del Ponte del grande raccordo anulare quando tre genti del locali appartenenti al IV gruppo Tiburtino sono stati travolti da un’auto alla guida della vettura Che ha travolto gli agenti un carabiniere libero dal servizio secondo quanto si apprende il militare risultato positivo al test l’assunzione di alcolici le vittime due donne un uomo sono stati trasportati in codice rosso presso gli ospedali Sandro Pertini policlinico Umberto Primo è San Camillo il più grave un agente di 25 anni neoassunto che si trova presso l’ospedale San Camillo in prognosi riservata il giovane Ricoverato in terapia intensiva è a casa delle gravi ferite riportate ha subito l’amputazione della gamba sinistra e crisi di governo Germania cancelliere tedesco la scelta deciso di nominare George cookies consigliere economico l’incarico di ministro delle finanze al posto del liberale Christian lindner sollevato dal suo incarico il 6 novembre dallo stesso sciolta sancendo di fatto la crisi del governo tedesco che mi amor argomento ieri sera apresso il complesso monumentale Santo Spirito in Sassia c’è stato Ciao a favore della Croce Rossa Italiana Promosso dal Gruppo Barletta Eu2 con la direzione organizzativa di agnus dei di Tiziana Rocca È stato un momento di condivisione di sostegno la campagna di raccolta fondi della Croce Rossa Italiana per le attività di sensibilizzazione e contrasto e prevenzione sul tema della violenza contro le donne madrina della serata l’attrice Claudia Gerini e tra i presenti diverse personalità e istituzioni e molti volti noti dello spettacolo al microfono di Elena Padovan il presidente di Croce Rossa Italiana Rosario Valastro società di oggi ci mette davanti agli occhi tanto odio tanta sofferenza come fate voi di Croce Rossa parlare ancora di pace ma perché siamo obbligati a 20 via Lissi e come credi allo stesso tempo parlare di pace parlare di rispetto dell’umanità è il motivo per cui siamo nati e quindi ancora oggi dopo 160 anni siamo impegnati in questo campo e lo siamo ancor di più che nel passato perché in quel messaggio secondo il quale la dignità dell’uomo non sopporta eccezioni in nessun caso e nessun momento deve ancora oggi essere riaffermata Ele Tutto a voi l’augurio di un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa