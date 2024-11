Teatro | Nunzia Schiano al Sancarluccio con Mater Purgatorii

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Continua la stagione artistica del Nuovodove, dall’8 al 10 novembre (venerdì e sabato ore 21 domenica ore 18) arriva l’apprezzata e nota attricecon lo spettacolo “”. Per il pubblico della blasonata sala di via San Pasquale a Chiaia 49, diretta da Giuliana Tabacchini, un reading molto intenso e di forte impatto drammatico che, con l’attenta regia di Francesco Mucci, si sofferma sul valore profondo dellanità. “Per molti lanità- si legge nelle note del lavoro- è sinonimo di dolore. Mai considerazione fu più centrata e consona per chi ha dovuto provare la perdita di un figlio, magari strappato in maniera violenta o ingiusta. In questo reading/monologo cerchiamo di esplorare la figura della madre con una commistione di luoghi, volti, voci, tutte a fare perno sulla figura della madre di tutte le madri, la Madonna.