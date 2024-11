Stupratore hai le ore contate l’inquietante messaggio rivolto all’uomo che avrebbe violentato una 17enne ad Halloween

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Nella notte diun uomostuprato una ragazzina di 17 anni nei bagni di un locale nel veneziano e un gruppo di persone non identificate ha messo nel mirino proprio il presunto. Il 5 novembre in campo San Giacometto, in zona Rialto, con la vernice bianca è stato scritto sulla strada uninequivocabile: “hai le ore”. A completare la scritta c’erano anche 4 numeri, 1312, un codice che corrisponde alle lettere ACAB, acronimo di “All Cops Are Bastards”, cioè “Tutti i Poliziotti Sono Bastardi”.La scritta è stata cancellata ma il giorno dopo, mercoledì 6 novembre, in campo Bella Vienna sono stati ritrovati dei volantini che raccontavano la violenza, accompagnati dalla scritta “Dead man don’t rape”, cioè “Gli uomini morti non violentano” e dalla testa di Medusa, simbolo delle vittime di violenza sessuale.