Lettera43.it - Sorteggio Atp Finals 2024, Sinner evita Alcaraz nella fase a giorni

Sono stati sorteggiati i gironi delle Nitto Atp, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre. Jannikpuò iniziare serenondoa gironi il suo rivale più ostico, lo spagnolo Carlos. Per la seconda volta di seguito, la manifestazione ha battuto il record storico di spettatori paganti per un evento sportivo indoor. La capienza è ampliata, 183 mila posti, e ad oggi il riempimento è di circa il 99 per cento, con pubblico da 101 Paesi. Ad annunciarlo, alla conferenza stampa, è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi.I gironi del torneo di singolareJannikè stato sorteggiato nel gruppo Ilie Nastase, con Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Nel gruppo John Newcombe sono stati sorteggiati Alexander Zverev, Carlos, Casper Ruud e Andrej Rublev, qualificatosi alle Atpdopo il ritiro di Novak Djokovic a causa di un infortunio.