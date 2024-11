Ilnapolista.it - Sinner: «Finals senza i big 3? È strano ma non dover affrontare giocatori così forti è un bel sollievo»

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

si prepara alle Atpdi Torino, prima però gli incontri con sponsor e media per le interviste. Oggi il media day in cui hanno chiesto al numero uno del mondo del caso doping e del ricorso della Wada. Tra le domande anche la possibile finale con Alcaraz.Leggi anche:evita Alcaraz: all’Atpè nel girone con Medvedev, Fritz e De Minaur: «Wada? Non abbiamo avuto ancora notizie»La prima sollecitazione è sulla possibile finale con Alcaraz:«È sempre difficile parlare di rivalità quando si ègiovani. Siamo dueche danno vita a grandi battaglie. Spero che tutto il torneo sia uno spettacolo per tutti. Essere favorito rispetto allo scorso anno sicuramente è diverso, ma io affronto il torneo con lo stesso approccio».Medvedev non si lamenta per l’asdei big 3: «Da un certo punto di vista è, dall’altro nonè un bel