Ilrestodelcarlino.it - Sciopero 8 novembre bus: le fasce orarie garantite in Emilia Romagna

Bologna, 72024 - Confermato lodegli autobus per venerdì 8. Con una novità, però: c’è la fascia garantita che farà circolare il 30% dei mezzi. Ricapitoliamo: venerdì 8generale del trasporto pubblico locale indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna per chiedere il rinnovo del contratto scaduto nel dicembre 2023. Sullointerviene però la Commissione garanzia nazionaleche ricorda come losenzadi garanzia è consentito una sola volta per il rinnovo del Ccnl ai soli sindacati firmatari del contratto. Tuttavia, sottolinea la Commissione, dovranno essere garantiti agli utenti servizi minimi sulla base della normativa in vigore, appunto il 30%. I servizi garantiti a Bologna e Ferrara Di conseguenza a Bologna, Imola e Ferrara saranno effettuati i servizi minimi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano nella misura del 30%,dall’inizio del servizio fino alle ore 8.