Rugby touch palla ovale ‘gentile’ | Donne e uomini insieme ma niente scontri e placcaggi

Dimenticate le ammucchiate selvagge, le boccacce spaventose e gli sguardi torvi, le urla feroci e ispaccaossa. Anche qui si parla di, ma è un’altra storia. Le parole chiave sono sempre quelle:da tenere stretta fino alla meta, gamba lesta e passaggio all’indietro ai compagni di squadra. Ma alnon serve buttarsi brutalmente sull’avversario, basta toccarlo. "E c’è anche una bella componente goliardica" anticipa Lucia Francini, che in campo gioca per i colori della squadra mista cesenate "Toccati di casa". Sì, una donna. Solida e motivata. Trentotto anni, madre di due bimbi in età scolare, giornalista, amministrativa in un ente pubblico, un passato da portiere in una squadra femminile di calcio, da due mesi si dedica ad uno sport che per certe caratteristiche lascia a bocca aperta.