Ricostruzione, 10 milioni di euro per Castelluccio di Norcia

Trasferiti oltre 10diall'Ufficio speciale per ladella Regione Umbria per l'avanzamento degli interventi didi. A firmare il decreto il commissario straordinario alla Riparazione eSisma 2016 Guido Castelli, che proprio recentemente ha svolto un sopralluogo per appurare lo stato di uno dei cantieri più innovativi delladell'Appennino centrale. Questo trasferimento, riferisce l'Ufficio, rappresenta una parte dei 68diprogrammati per ladel piccolo borgo frazione di: l'insieme degli interventi della prima fase dei lavori vale oltre 23di. I lavori riguardano il ripristino delle strade principali e secondarie (trasferiti 1,2su 2,6 mln totali); i terrazzamenti del nucleo abitato (5,7 mln trasferiti su un totale di 11,8 mln); i sottoservizi del nucleo abitato (trasferiti 4,1 mln su 8,5 mln totali).