Gaeta.it - Ravulizumab approvato in Italia: una nuova speranza per la miastenia gravis generalizzata

Facebook WhatsAppTwitter L’approvazione della rimborsabilità dida parte dell’Agenziana del Farmaco rappresenta un passo significativo per i pazienti con. Questo inibitore del complemento C5, noto per la sua lunga durata d’azione, si affianca alle terapie standard per offrire un’alternativa clinica essenziale a chi soffre di questa malattia rara. L’annuncio ufficiale è stato fatto da AstraZeneca e Alexion, AstraZeneca Rare Disease, che evidenziano come questa decisione segua l’approvazione della Commissione Europea avvenuta a settembre 2022, basata sui risultati promettenti dello studio clinico Champion-Mg.Dettagli dello studio clinico Champion-MgNello studio Champion-Mg,ha mostrato risultati incoraggianti. I pazienti trattati con questo farmaco hanno riportato un miglioramento clinico significativo già nelle prime fasi del trattamento, con una somministrazione che avviene ogni otto settimane.