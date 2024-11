Ilfattoquotidiano.it - Putin si congratula con Trump: “Pronto a parlare con lui. La sua iniziativa sull’Ucraina degna di attenzione”

Siper l’elezione, si dicecon lui e definisce “di” le sue idee per mettere fine alla guerra in Ucraina. A distanza di un giorno dall’elezione di Donaldcome prossimo presidente degli Stati Uniti, Vladimir“apre” una sponda, almeno a parole. “Vorrei cogliere l’occasione perrmi per la sua elezione”, ha detto il presidente russo aggiungendo chesi è dimostrato “molto coraggioso” dopo l’attentato che ha subito dove è rimasto ferito e di non avere “nulla in contrario” alla ripresa dei contatti con lui.Quindi il passaggio più importante per gli scenari internazionali: lo zar ha infatti sottolineato di considerare “di” l’diper mettere fine al conflitto in Ucraina, stando a quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti.