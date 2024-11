Lettera43.it - Psg, lo striscione pro-Pal dei tifosi indigna il ministro dell’Interno: «Il club dia spiegazioni»

La scritta “free Palestine” con i colori rosso e blu del Paris Saint-Germain e una bandiera palestinese insanguinata, insieme a una bandiera del Libano, un’immagine di Gerusalemme, di carri armati e di una persona con la kefiah. Ritraeva questo loesposto dal Cup (Collettivo ultras Paris) nella serata del 6 novembre in occasione della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Troppo, per ilfrancese Bruno Retailleau, che su X ha condannato quanto espresso daiparigini. Il ritornello è sempre lo stesso, ripetuto anche ai tempi delle elezioni, quando i calciatori transalpini si schierarono contro la destra: «La politica resti fuori dagli stadi».Je demande au @PSGinside de s’expliquer et auxs de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d’unité.