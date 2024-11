Movieplayer.it - Paul Mescal: "Definire i film dei contenuti è qualcosa di osceno"

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

L'attoreha svelato la sua opinione riguardante la scelta dicome dei, mettendoli sullo stesso piano dell'attività degli influencer.si è scagliato duramente contro chi definisce idei. La star dell'atteso Il Gladiatore II, intervistato da The Sunday Times, ha commentato infatti il modo in cui si rischia quasi di mettere gli influencer dallo stesso lato degli autori cinematografici. L'opinione disul modo diL'attoreha dichiarato che considera il termine 'contenuto' e il suo uso nel parlare dei, un'abitudine 'oscena'. La star ha spiegato: "Nel corso degli ultimi anni le persone hanno iniziato a parlare deicome. Quella è una parola immonda. Non è contenuto, .