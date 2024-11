Oasport.it - Pattinaggio artistico: Sakamoto e Chock-Bates i favoritissimi dell’NHK Trophy, occhio a Miura-Kihara

Si prospetta un menu ricchissimo in vista2024, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin scena questo fine settimana a Tokyo, precisamente presso il Yoyogi National Stadium. Sul ghiaccio nipponico infatti sono attesi parte di atleti pronti a disputare la seconda prova nella rassegna itinerante, così come molti all’esordio, due di questi particolarmente importanti per i colori azzurri.Ci riferiamo chiaramente a Matteo Rizzo e Daniel Grassl, due profili che ritornano in un evento di prima fascia dopo un periodo di stop. L’altoatesino riabbraccia infatti l’amatissimo Giappone dopo l’assenza di dodici mesi dovuta alla delicata faccenda legata ai tre test antidoping mancati, mentre il gioiellino stanziato a Bergamo debutterà nel circuito dopo l’operazione all’anca che lo ha costretto a rinunciare ai Mondiali 2024.