Osimana bella al Diana, meno fuori. Ed ora c’è la capolista

È un’(Eccellenza) a due facce quella di questo primo scorcio di stagione.e vincente in casa, moltoin trasferta. Ilfinora si è rivelato un fortino per i giallorossi. "Si è creata un’atmosfera magica, il nostro stadio è un gioiellino - dice entusiasta il direttore sportivo e tecnico dei senzatesta, Mauro Chiodini-. Vedo parecchie persone che ti spingono, un ambiente che ti porta a fare bene, siamo contenti di quello che abbiamo creato. Ma adesso cercheremo di fare qualche punto in piùcasa, partendo dalla sfida difficilissima di domenica". Con l’di scena sul campo della prima della classe, il Chiesanuova. La squadra dell’ex Mobili, come l’, è protagonista in campionato, ma anche in Coppa Italia. "Noi e il Chiesanuova, ma anche l’Urbania, siamo tra le migliori in questo inizio stagione visto che stiamo lottando ancora su due fronti.