Non rinuncerò mai alla lotta per un futuro in cui gli americani possano perseguire i loro sogni ambizioni e aspirazioni

Battuta nettamente da Donald Trump, dopo aver passato in silenzio l’intera lunga notte elettorale americana, Kamala Harris ha parlato al popolo democraticoHoward University. Accolta tra gli applausi nonostante la cocente delusione per il risultato, la vicepresidente Usa ha chiarito che «non è il risultato che volevamo, ma accetto la sconfitta». Sottolineando però che «laper la libertà e per l’America non finisce qui». Kamala Harris, delusione e orgoglio: «Fiera della corsa che abbiamo fatto» X Leggi anche › Elezioni USA, Kamala Harris autoironica al SNL: «End the dramala» Kamala Harris telefona a Donald TrumpDopo aver telefonato a Donald Trump per congratularsi e discutere di «una transizione pacifica» del potere, kamala Harris è andata a parlare ai supporter dem.