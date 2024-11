Ilfattoquotidiano.it - Meloni dopo aver saltato l’incontro sulla Manovra perché influenzata: “Sto male ma lavoro, non ho particolari diritti sindacali”

Una risposta al deputato Marco Osnato, in diretta radiofonica, rischia di innescare un altro acceso scontro tra i sindacati e il governo. All’indomani della polemica tra il segretario della Cgil Maurizio Landini e Fratelli d’Italia“rivolta sociale”, la premier Giorgiachiarisce come stal’influenza a causa della quale ha annullatocon il leader: “in verità, ma non avendosono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio”.Parole che sono arrivate in risposta a una domanda posta da Osnato, ospite di Un giorno da Pecora su Rai Radio1. Il deputato, presidente della commissione Bilancio, ha assecondato i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro inviando un messaggio alla presidente del Consiglio per chiederle come stessegiorni di malattia: “Sono stato costretto da quelli di Un giorno da pecora a chiederti come stai”, il messaggio inviato e letto in diretta da Osnato, che pochi minutiha ricevuto e riferito la risposta di