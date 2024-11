Mediocredito Centrale l’utile netto consolidato balza a 574 milioni in nove mesi

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

neidell’anno ha realizzato un utiledi 57,4che si confronta con i 19,2dello stesso periodo 2023. La crescita del, secondo la banca pubblica controllata da Invitalia, è dovuta ai risultati positivi di tutte e tre le banche del gruppo: da Mcc a Bdm, passando per Cassa Orvieto. Il margine di intermediazione, pari a 394, cresce del 20,1%, il margine di interesse, pari a 260ha registrato un incremento del 25 per cento. Il cost/income cala dal 75 al 67 per cento. Stabili gli impieghi a clientela (9,68 miliardi) scrive in una nota la capogruppo guidata da Francesco Minotti, sottolineando il supporto all’economia con 1,3 miliardi erogati neialle imprese e alle famiglie.Il gruppo ha alzato la copertura sui crediti deteriorati verso clientela (446) al 45,2% dal 44,1% alla fine dello scorso anno.