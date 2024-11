Universalmovies.it - Mass Effect | Nuovi aggiornamenti dalla serie tv Amazon

Quest’oggi si torna finalmente a parlare dellatv in live action diispirata al videogame di successo.Annunciata nel 2021 (qui la nostra notizia), ladiMGM Studios ha attraversato un lungo preoccupante periodo di standby, ma ciononostante mai è stata dichiarata morta. Ed in effetti da Variety è giunta la conferma che latv è più che viva che mai.La celebre fonte ha riferito cheha ufficializzato lo sviluppo dicon Daniel Casey impegnato sia come sceneggiatore che come produttore. Inoltre, Karim Zreik sarà produttore esecutivo sotto la sua bandiera Cedar Tree Productions, con Ari Arad e Michael Gamble di EA anche produttori esecutivi. Altri dettagli sono attualmente tenuti in gran segreto.Casey di recente ha lavorato alla sceneggiatura di Fast 9, ma è noto anche per aver riscritto quella di 10 Cloverfield Lane.