Panorama.it - La Triennale di Milano omaggia Elio Fiorucci

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Ladirende omaggio acon una straordinaria retrospettiva, dal 6 novembre 2024 al 16 marzo 2025. Curata da Judith Clark, con un allestimento ideato da Fabio Cherstich, la mostra si propone come la più ampia e completa esposizione mai dedicata a, non solo in Italia, ma anche all’estero. L'obiettivo è restituire l'essenza poliedrica di questo visionario, che ha saputo fondere moda, arte e cultura pop in modo innovativo e anticipatore, influenzando profondamente il costume e il marketing globale., nato anel 1935, non è stato semplicemente un designer o un imprenditore, ma un pioniere che ha saputo cogliere e reinterpretare i segni del suo tempo. Fin dagli anni Sessanta, con la creazione del marchio omonimo, ha ridefinito l'estetica della moda italiana, proponendo un linguaggio visivo ironico e provocatorio che ha saputo anticipare tendenze e innovare profondamente.