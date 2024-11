Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Torino: le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Il derby della Mole mette di fronte i bianconeri a caccia di conferme, e i granata che sperano nella vittoria per ripartire con decisione.vssi giocherà sabato 9 novembre 2024 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI bianconeri sono ancora l’unica squadra imbattuta del campionato, ma non riesce ancora ad essere continua come dimostrano le quattro vittorie e i 5 pareggi, decisamente troppi per le loro ambizioni di titolo. Centrare il successo nel derby darebbe nuovo entusiamo e soprattutto e una scossa alla classifica che vede la squadra di Motta sesta a quattro puntici dal vertice.I granata, dopo essere partiti forte pareggiando contro il Milan e vincendo contro l’Atalanta, non sono riusciti a proseguire su questa strada, alternando prestazioni convincenti ad altre deludenti.