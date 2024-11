Gaeta.it - Isola Azzurra: Il Tour Operator Siciliano Con Piani Ambiziosi per il Futuro

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La crescita dinato in Sicilia nel 2009, è un tema rilevante nel panorama turistico italiano. Con l’obiettivo di diversificare offerte e mercati, l’azienda ha saputo adattarsi alle nuove esigenze di viaggio, posizionandosi come un attore fondamentale nel settore. Iscritta ad Astoi dal 2019, l’impresa sta espandendo il proprio raggio d’azione, sia in ambito incoming che outgoing, con prospettive di sviluppo significative nei prossimi anni.Crescita dei fatturati efuturiNel periodo compreso tra il 2019 e il 2024,ha evidenziato un andamento estremamente positivo del fatturato, che è passato da 10,6 a 23,6 milioni di euro, segnando una crescita impressionante. Andrea Lorenzoni, titolare e CEO dell’azienda, prevede un ulteriore incremento tra il 10% e il 15% per il 2025, a testimonianza di un trend di espansione continua.