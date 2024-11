Calciomercato.it - Inter, Bisseck dimentica la Juve: “È alle spalle, pronti per il Napoli”. L’indizio sul rinnovo

Tra i protagonista della vittoria dei nerazzurri contro l’Arsenal c’è il difensore tedesco: le sue parole in zona mista al termine della sfida di Champions LeagueL’vola in Champions League grazie al rigore dell’infallibile Calhanoglu e piega la corazzata Arsenal nel big match del Meazza.Yann– Calciomercato.itTra i migliori in campo c’è Yann, protagonista di una prova praticamente perfetta a difesa degli assalti della formazione inglese: “volte c’è anche un pizzico di fortuna, anche se in Champions finora abbiamo fatto meglio sul piano difensivo rispetto al campionato. Oggi abbiamo giocato e difeso da squadra, siamo stati solidi e questo risultato credo sia meritato. – le parole in zona mista del difensore tedesco riprese anche dall’inviato di Calciomercato.it – L’abbiamo preparata bene e abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister.