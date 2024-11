Il principe William rivela cosa gli chiedono i suoi figli

Leggi l'articolo completo su Pettegolezzicelebrita.com

Ilsi impegna con i giovani e gli ambientalisti sudafricaniDurante la sua recente visita in Sudafrica per promuovere l’Earthshot Prize, ilha colto l’occasione per entrare in contatto con studenti locali e giovani attivisti ambientali.A Città del Capo, ha giocato una partita amichevole diRugby con gli studenti, dimostrando la sua dedizione alla sensibilizzazione attraverso lo sport e l’istruzione. Più tardi, durante un’escursione sull’iconica Table Mountain, ha incontrato l’ambientalista Robert Irwin,o del defunto Steve Irwin, notoriamente noto come il “Cacciatore di coccodrilli”.Una conversazione sentita sulla conservazioneDurante la loro interazione, ilha condiviso un momento divertente, raccontando che una delle domande poste dai bambini sudafricani era la stessa che spesso gli ponevano ia casa.