Ilfattoquotidiano.it - Gli affari della ‘ndrangheta “protetti” da due carabinieri infedeli: arrestati con altre 57 persone a Catanzaro

“Un capitano che mangia pure con me”. A parlare è il boss Domenico Cracolici che per la Dda didetiene “l’indiscussa egemonia ‘ndranghestica” nel territorio di Maida, Cortale, Jacurso e Maierato, al confine tra la zona di Lamezia Terme e la provincia di Vibo Valentia. Il “capitano” invece, è Vincenzo Pulice, luogotenente deie comandantestazione di Maida. Entrambi compaiono tra i 59 arresti eseguiti dalla Procura didiretta da Vincenzo Capomolla.Il militare è stato arrestato per concorso esterno con la cosca Cracolici, decimata dall’inchiesta deidel comando provinciale diche sono riusciti, attraverso un trojan inoculato sul cellulare del boss a recuperare anche tre foto. In una Domenico Cracolici e il luogotenente dell’Arma sono “in una posa di abbraccio amichevole” mentre lesono foto di famiglia io occasione di un festeggiamento ove sono immortalati alcuni membri di sesso maschilefamiglia Cracolici con Pulice Vincenzo ed il di lui figlio Emmanuel”.