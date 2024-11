Genova ergastolo ai due assassini di Mahmoud Abdalla | era stato trovato decapitato e smembrato

Leggi l'articolo completo su Open.online

. È questa la sentenza della Corte d’Assise dinei confronti dei duedi, il barbiere di 19 anni e di origini egiziane che eraa fine luglio,e senza mani, al largo di Santa Margherita Ligure (). La condanna è arrivata oggi, 7 novembre, per Kamel Abdelwahab detto Tito, e Abdelwahab Ahmed Gamal Kame, detto Bob, gli autori del delitto. Il giovane aveva denunciato alla Guardia di Finanza i due uomini, soci delle barberie “Aly Barbe Shop” di Sestri Ponente e di quella di Chiavari. Il ragazzo non accettava di lavorare in nero. Un’intercettazione dove il fratello di Bob accusava Tito aveva incastrato gli.L’accusaQuesta mattina in Assise si sono svolte le ultime repliche. A parlare per prima è stata la pm Daniela Pischetola che ha ricordato come i due imputati avessero cambiato più volte la loro versione durante le indagini: ognuno aveva come fine quello di incolpare l’altro.