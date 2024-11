Laprimapagina.it - “Frecce incrociate” è il nuovo singolo di Morea

Da venerdì 8 novembre 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi. Il brano “” scritto da Giorgio Sprovieri dopo un racconto diaffronta il tema delle difficolta? emotive e psicologiche, che molte persone attraversano in determinati momenti della loro vita. L’artista racconta una storia universale in cui ci si scontra con la sofferenza interiore e la sensazione di essere bloccata in una realtà? che sembra impossibile da cambiare. La canzone parla di depressione, di isolamento, e di come a volte la propria mente diventa la principale fonte di ostacoli diventando una sorta di auto-sabotaggio che sembra impossibile da evitare.esplora il bisogno di ritrovare quella parte di se? che in passato era forte e determinata, capace di affrontare la vita con coraggio e resistenza.