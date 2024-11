Formazioni ufficiali Genoa-Como Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledi, partita valida per la dodicesima giornata della. Comincia addirittura giovedì il nuovo turno di campionato, che parte da Marassi, dove va in scena un delicato scontro salvezza. Ilè in ripresa e, grazie al successo contro il Parma, ha finalmente lasciato l’ultimo posto; ilinvece è in crollo e, oltre ad avere la seconda peggior difesa del campionato, ha conquistato un solo punto nelle ultime cinque giornate. Di seguito le scelte dei due allenatori, Alberto Gilardino e Cesc Fabregas.: In attesa: In attesaSportFace.