Fondi | nuovo episodio di auto in fiamme inquieta la cittadinanza

Facebook WhatsAppTwitter Un clima di ansia si è diffuso a, dove nella notte tra lunedì e martedì duevetture sono state avvolte dalle, dando vita a unche richiama alla mente preoccupanti eventi passati.Recentemente, la cittadina ha vissuto un periodo di tranquillità dopo una serie di incendi che avevano colpito veicoli in sosta. Tuttavia, questoha riacceso timori tra i residenti, preoccupati per la possibilità di un’altra fase di incendi dolosi, che avevano caratterizzato la cronaca locale in tempi non lontani. Le duecoinvolte, una Opel Astra e una Renault, appartenevano a un cittadino indiano noto in zona per il suo ruolo come responsabile del tempio situato in via Capocroce. La sua notorietà locale ha ulteriormente intensificato l’attenzione intorno a questo evento, facendo sorgere interrogativi sulle possibili motivazioni del rogo.