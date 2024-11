Lanazione.it - Firenze, 700mila euro per le palestre delle scuole

, 7 novembre 2024 - Settecentomilaper completare, o rinnovare, ledi alcunecittadine. Via libera della giunta a tre delibere presentate dall'assessora allo sport Letizia Perini che riguardano, in particolare, gli impianti della Barsanti e della Pirandello. Alla Barsanti, nel Quartiere 4, i lavori per la nuova palestra cominceranno nelle prossime settimane ma mancava nella progettazione la palazzina degli spogliatoi, oltre a una serie di opere complementari. Grazie ad un investimento di 300milanella palazzina troveranno posto due spogliatoi per gli atleti, due per gli arbitri, di cui uno avrà anche la funzione di infermeria, un vano tecnico e i servizi igienici per il pubblico. L’accesso al nuovo impianto sportivo è previsto dal parcheggio di via Lunga, per quanto riguarda gli atleti ed il pubblico, e dal cortile interno della scuola, per quanto riguarda gli studenti.