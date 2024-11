Lettera43.it - Europa League, dove vedere le partite di Roma e Lazio del 7 novembre

Quarto appuntamento con l’. Stasera 7saranno in campo, entrambe a caccia di punti seppur in situazioni di classifica nettamente opposte, come testimonia anche il diverso cammino in Serie A. I giallorossi, ventesimi con quattro punti, affronteranno alle ore 18.45 – con match in diretta su Sky Sport Uno – i belgi dell’Union Saint-Gilloise, rivene del 2021-22 quando si spinsero fino ai quarti di finale. I biancocelesti invece, primi della classe grazie ai tre successi consecutivi, cercheranno di confermarsi squadra da battere anche contro il Porto, che arriverà all’Olimpico alle ore 21. La gara sarà visibile, anche in questo caso, su Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv. In chiaro su Tv8, come nel caso della Champions, andrà in onda una partita delle formazioni estere: stasera toccherà a Manchester United-Paok.