Unlimitednews.it - Detroit ko sul filo di lana, 7 punti per Fontecchio

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta suldipernella notte italiana della regular-season dell’Nba. Di fronte agli oltre 13mila spettatori dello Spectrum Center di Charlotte, i Pistons cedono ai padroni di casa degli Hornets per 108-107: decisivi i 54complessivi realizzati dalla coppia Bridges-Ball, per gli ospiti 21 di Ivey, 20 di Cunningham e 7 dell’azzurro Simone, che in 21 minuti di impiego termina a referto anche con 5 rimbalzi e un assist. Sconfitta interna per i campioni in carica di Boston: a rovinare la festa dei Celtics sono i Golden State Warriors, che si impongono per 118-112 nonostante i 32di Tatum, top-scorer dell’incontro (27 del solito Curry tra i californiani). Primo ko stagionale per Oklahoma City Thunder, che cede in volata per 124-122 sul campo dei Denver Nuggets, trascinati dai 29messi a segno da Westbrook (stesso bottino per Williams).