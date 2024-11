Liberoquotidiano.it - Depistaggio Borsellino: quattro poliziotti finiti sotto inchiesta dopo sentenza processo colleghi

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Caltanissetta, 7 nov. (Adnkronos) - IMaurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco, per i quali la Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio persulle indagini sulla strage di Via D'Amelio, sonoladelche ha visto imputati altri ex uomini dello Stato, cioè l'ex dirigente della Polizia di Stato Mario Bò, e gli ex ispettori Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Ilper i tre, accusati di calunnia in concorso aggravata, era finito con la prescrizione per i primi due imputati e con l'assoluzione per il terzo. Per Mattei e Bò l'accusa si concentrava sull'ipotesi che i due exavessero costretto Vincenzo Scarantino, Salvatore Candura e Francesco Andriotta ad autoaccusarsi e a fare i nomi di altre 7 persone innocenti.