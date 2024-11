Tvplay.it - Crisi Roma, esonero Juric: decisione presa

Leggi l'articolo completo su Tvplay.it

Il risultato in Europa League rimette in discussione la permanenza del tecnico. Cosa sta accadendo in casa?Non va oltre l’1-1 lain casa della Royale Union San Gallo. La trasferta svizzera, valida per la quarta giornata di Europa League, si conclude con un pareggio in un match sulla carta non certo proibitivo. Dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev, gli uomini dinon riescono quindi a dare continuità al loro percorso, incappando in un mezzo passo falso che li inchioda ancora nel limbo dei play-off.Lain questo momento ha infatti 5 punti in classifica e, in attesa delle gare di questa sera, occupa la 19a posizione. A 3 punti dalla qualificazione diretta alla fase successiva. Nulla di compromesso quindi, ma i mezzi passi falsi iniziano a sommarsi e a pesare non poco sulle valutazioni che si stanno facendo circa il futuro di