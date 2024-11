Puntomagazine.it - Controlli straordinari a Secondigliano: scoperta in casa con mezzo chilo di droga e una pistola

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una donna per detenzione di armi,e munizionamentoNella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un controlloo del territorio nei quartieri die San Pietro a Patierno.L’attività, espletata da personale del Commissariato, dai Nibbio e dalle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, dal Reparto Prevenzione Crimine Campania, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, ha consentito di identificare complessivamente 164 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllare 123 veicoli, di cui 6 sottoposti a sequestro amministrativo e 10 a fermo amministrativo, e, altresì, contestare 43 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, guida senza patente, con patente diversa e con patente scaduta, guida senza cinture di sicurezza, mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida, mancata copertura assicurativa e per non aver ottemperato all’alt.