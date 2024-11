Gaeta.it - Chef Ciccio Sultano insignito Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana: una celebrazione della cultura siciliana

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 4 Novembre 2023,ha ricevuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti dello Stato Italiano, il titolo dial. Durante una cerimonia tenutasi presso la Prefettura di Ragusa, il prefetto Giuseppe Ranieri ha consegnato il titolo, sottolineando l’impatto significativo del lavoro dellonel panoramale e gastronomico italiano.Il riconoscimento: un premio per l’impegno e la passioneLa prestigiosa onorificenza consegnata arappresenta non solo un tributo ai suoi successi professionali, ma è anche unasua dedizione per la cucina. In un’intervista dopo la cerimonia, loha espresso la sua profonda gratitudine per il riconoscimento, descrivendolo come un segno di apprezzamento per la sua lunga carriera.