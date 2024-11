Inter-news.it - Calhanoglu infallibile dal dischetto: Inter-Arsenal rivela il segreto sui rigori!

Fortuna, tecnica, dono, cosa c’è dietro all’infallibilità di Hakandal? Il rigore dila verità sulla precisione del centrocampista turco.INCANCELLABILE – L’Infortunio agli adduttori e la panchina nelle ultime quattro partite (salvo i venti minuti in campo contro il Venezia), non sono stati sufficienti ad annullare l’infallibilità di Hakandal. Il turco torna titolare in, riprendendosi la regia del centrocampo nerazzurro, e immediatamente ristabilisce la normalità. “Normalità”, sempre se la precisione balistica dagli undici metri, da centravanti puro, può definirsi tale per un centrocampista. Sua la freddezza impiegata dalnel trasformare il rigore in gol. Suo il gol che decide il match di Champions League e porta altri tre punti fondamentali nelle tasche di Inzaghi.