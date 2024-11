Thesocialpost.it - Bologna, incidente e incendio in autostrada: tragedia nel raccordo tra A1 e A14

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Un tragicosi è verificato oggi, 7 novembre 2024, sulle tra l’A1 e l’A14 a. Poco prima delle 12, un’auto ha tamponato un camion e subito dopo ha preso fuoco. La macchina è stata rapidamente avvolta dalle fiamme, e per l’uomo al volante, purtroppo, non c’è stato scampo: è deceduto, rimanendo intrappolato nell’. Il camionista, invece, è riuscito a mettersi in salvo in tempo e non ha riportato ferite gravi.Leggi anche: Sul luogo dell’sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e la polizia stradale, che stanno conducendo le indagini per accertare le dinamiche esatte e verificare se all’interno dell’auto ci fossero altre persone. Attualmente, però, sembra che il conducente fosse solo al momento dell’impatto. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi necessari, il trattole è stato temporaneamente chiuso, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito.