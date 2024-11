Inter-news.it - Bisseck brilla in Champions League: un premio da Inter-Arsenal!

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Aurel Yannsale in cattedra in, dimostrando crescita e carattere. Il difensore esce dal match dicon untra le mani.FIDUCIA RIPAGATA – Nelle notti delle stelle dellaad acquisire luce entezza è Yann. Il giovane calciatore, schierato titolare da Simone Inzaghi in, non solo ha fornito ottime risposte ma è stato anche artefice di una prestazione sostanzialmente perfetta. Schierato a sinistra, per sostituire il compagno Alessandro Bastoni, il difensore tedesco ha ripagato la fiducia del tecnico, contribuendo a dare compattezza e solidità al trio del reparto difensivo.COMPITO COMPLETATO – Come si evince dalla nota tattica diha avuto un ruolo non poco complicato: limitare e rendere inefficace Bukayo Saka, che si trovava proprio sulla sua fascia.