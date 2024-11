Gaeta.it - Attrezzature e mezzi per i Vigili del Fuoco: la Regione Veneto investe nel Sistema di Protezione Civile

Facebook WhatsAppTwitter Grazie al Programma Operativo Annuale 2024 , laha recentemente consegnato aideluna serie diin comodato d’uso. L’iniziativa mira a potenziare le risorse disponibili nei sette comandi provinciali, confermando un impegno costante da parte dellaverso la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di soccorso sul territorio.Investimenti significativi per il potenziamento dei serviziLa recente consegna diaidelrappresenta un passo importante per il miglioramento delle capacità operative sul campo. Quest’anno, sono stati forniti 8 kit comprendenti divaricatori e cesoie a batteria, insieme a 16 gommoni da rafting. Inoltre, un furgone è stato progettato specificatamente per supportare le esigenze del nucleo regionale dei sommozzatori.