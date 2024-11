Ilgiorno.it - Attività storiche di Milano 2024: premiate 66 imprese. La più antica? La Ferramenta Negri di Binasco (113 anni). L’elenco

, 7 novembre– Tappa aper l’evento itinerante con cui Regione Lombardia premia sui territori lericonosciute nel. Si tratta di negozi, locali e botteghe che hanno svolto il proprio esercizio senza interruzioni per un periodo non inferiore a 40. Sono 66 le 'nuove'die provincia che hanno ottenuto il marchio identificativo durante la cerimonia svoltasi a Palazzo Lombardia. Tra i 66 premiati di quest’anno la più longevaè ladi, che, aperta nel 1911, ha compiuto 113. Sono in tutto 15 le nuove botteghe artigiane, 10 i locali e 41 i negozi. Fra i premiati acittà Fini, negozio di intimo di corso Magenta, che compie 110e il Calzaturificio Pavesi di viale Monza arrivato ai 103.