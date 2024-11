Liberoquotidiano.it - Attilio Fontana nella rete degli spioni: un gioco sporco, cosa cercavano sul suo conto

C'è anche il governatore della Lombardiatra gli spiati nell'ambito dell'inchiesta milanese sulladi cyber-spie. In questi giorni la Dda di Milano e la Dna stanno raccogliendo le prime ammissioni ed una serie di elementi sulla presunta attività criminale che avrebbe avuto come base gli uffici della Equalize, la società di investigazione di Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera autosospeso in quanto indagato, e amministrata dall'ex super poliziotto Carmine Gallo, agli arresti domiciliari dallo scorso 25 ottobre. I pm Francesco De Tommasi, titolare del fascicolo assieme al collega Antonio Ardituro, e i carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno interrogato Samuele Abbadessa, uno dei «tecnici» del gruppo, e Massimiliano Camponovo, pure lui ai domiciliari che, cinque giorni fa, davanti al gip Fabrizio Filice, aveva parlato di «una mano oscura che muove questo sistema».