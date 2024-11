Atp Finals 2024 Sinner | Atmosfera speciale a Torino spero di fare bene

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

In occasione della presentazione del calendario Lavazza a, dove tra pochi giorni cominceranno le Atp, Janniksi è raccontato alla stampa: “Qui al’è sempree sono legato a questo torneo da tanti bei ricordi. Sento di essere circondato da tanto affetto, perciòdidavanti al pubblico di casa. Ovviamente sono contento di arrivare ada numero uno al mondo, ma posso sempre migliorare“.“Diventare numero uno è sempre stato il mio obiettivo, fin da bambino. Una volta raggiunto, puntavo a concludere la stagione in questa posizione. Sarà bello condividere il trofeo con gli italiani – ha aggiunto l’azzurro – Dove posso migliorare? A tutti i livelli. Ad esempio al servizio non sono ancora costante come vorrei, poi dovremo intervenire anche sulla parte fisica per essere più resistente e prevenire gli infortuni“.