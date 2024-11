Oasport.it - ATP Finals 2024, il possibile cammino di Sinner: gli incroci con l’altro girone verso le semifinali

Al termine del sorteggio, sono stati definiti finalmente i due gironi delle ATPdi Torino. Il numero 1 al mondo Jannikè stato inserito nel gruppo Ilie Nastase insieme a Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur, mentreraggruppamento è composto da Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud e Andrey Rublev.L’azzurro è inevitabilmente il grande favorito per il primo posto nel, mentre Medvedev e Fritz si contenderanno con ogni probabilità il secondo pass in palio per le. Valori in campo ancor più delineati nel gruppo John Newcombe, con Zverev e Alcaraz in pole position per occupare le prime due posizioni e avanzare alla fase a eliminazione diretta.Persi profila dunque all’orizzonte unasemifinale con il n.2 o il n.3 del ranking mondiale, in base a come si svilupperanno glidei due raggruppamenti.