Atalanta sei grande | partite come queste le vincono solo le big

Continua anche in Champions la marcia inarrestabile della Dea, che espugna anche Stoccarda e si candida seriamente per la qualificazione. Non è stata una partita per nulla facile, con i tedeschi che hanno dimostrato tutto il loro valore disputando un match impostato soprattutto sul piano fisico.Nonostante l’evidente superiorità tecnica, i nostri giocatori hanno faticato a tessere manovre offensive, sempre pressati dagli avversari che hanno cercato di non farci ragionare. Ma la Dea ha sempre avuto il controllo del gioco, non permettendo mai allo Stoccarda di rendersi pericoloso.Nella ripresa, spinta dagli oltre 2000 tifosi venuti da Bergamo, è venuta fuori l’anima europea della squadra, che conautorevolezza ha saputo sfruttare al meglio la prima vera occasione capitata, con De Ketelaere (entrato nella ripresa per uno spento Pasalic) che ha inventato un assist al bacio per il solito Lookman.