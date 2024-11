Nerdpool.it - Annunciato New Arc Line, un nuovo cRPG in Early Access

Fulqrum Publishing ha rivelato oggi attraverso untrailer che New Arcs, il gioco sviluppato da Dreamate Games, arriverà insu PC il 26 novembre. Questosarà ricco di storia, ambientato durante l’età dorata della magia e della tecnologia, porta i giocatori in un mondo tormentato: IlMondo si profila all’orizzonte, la città splendente del progresso e l’ultimo faro di speranza nella ricerca di una cura per la malattia mortale della vostra famiglia. Ma la bellezza della città è solo apparente: le tensioni crescono tra le diverse fazioni nel mondo della magia arcana e dei gadget steampunk, i ricchi sfruttano i poveri, gli umanoidi danno la caccia ai mostri, e in mezzo a tutto questo ci siete voi, uno straniero in una terra sconosciuta, ignaro del ruolo che dovete svolgere nel plasmare il futuro di questo mondo.