Sport.quotidiano.net - Wta Finals, Paolini è eliminata: Zheng vince in due det

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Riad, 6 novembre – Nulla da fare per Jasmine, sconfitta nettamente dalla cineseQinwen per 1-6, 1-6 alle Wtadi Riad. La toscana 28enne, numero 4 del mondo, esce così dal torneo delle stelle che mette a confronto le migliori otto giocatrici del mondo. Era un match da dentro o fuori per l’azzurra oro olimpico del doppio, in una fase finale della stagione in cui, purtroppo, non ha eguagliato i picchi di forma dimostrati in estate con le finali raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon. Dall’altra parte, la 22enne cinese in rampa di lancio ha dato ulteriormente prova delle proprie qualità, spadroneggiando in ogni fondamentale e dominando dal punto di vista tattico. Ha sfruttato cinque degli otto break point a disposizione, a differenza diche non ha messo a segno break avendo due sole chance in tutto il match per farlo.